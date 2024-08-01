«Обязан дать показания!»: Экс-генпрокурор Степанков призвал допросить Шойгу
Вопросы Сергею Шойгу, вероятно, уже задают, но не афишируют процесс, отметил в эфире НСН экс-генпрокурор России Валентин Степанков.
Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу обязан дать показания по уголовным делам против его заместителей, заявил бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в разговоре с НСН.
Ранее руководителя АО «Военторг» задержали в рамках уголовного дела о крупном хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны. С 2012 года главой «Военторга» значится Владимир Павлов. Кроме того, арестован Сергей Сухов – бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании, входящей в систему МО РФ. Ее работу курировал арестованный замминистра обороны Тимур Иванов.
«Есть основания задать вопросы Сергею Шойгу. Есть и само положение в министерстве, есть функциональные обязанности у министра, у его заместителей. Поэтому встанут вопросы и к Шойгу. Я думаю, что они уже есть… Просто их, вероятно, не афишируют… Когда его допрашивают, может дойти вплоть до очных ставок со своими заместителями, когда пойдет вопрос по уточнению. Хотя у нас, к сожалению, есть много отрицательных примеров, когда следствие проявляет робость и не проходит всю цепочку возможных преступных связей до конца. Но работа идет, она еще даже не достигла своего апогея. Поэтому все может быть. Допрос министра в качестве свидетеля – это его обязанность, он должен дать показания», – сказал Степанков.
Он уверен, что материалы для возбуждения дел против заместителей Шойгу были собраны давно, однако не реализовывались до прихода Андрея Белоусова на должность главы Минобороны.
«Плохо, когда борьба с преступностью, выявление скрытых замаскированных преступлений, зависит от политической ситуации. Это плачевно и говорит о неэффективной работе органов военной прокуратуры, органов военной контрразведки. Скорее всего, многие разработки, которые у них сейчас реализуются, были у них давно, потому что так быстро сразу вскрыть и реализовать достаточно сложно. Эти оперативные материалы копились… Нужно задавать вопрос, почему они были реализованы только теперь. Вполне возможно, что Белоусов не оставит каких-то препонов по поводу реализации этих материалов, никакого противодействия в этом плане со стороны руководства Минобороны нет. И правоохранительные органы стали работать более результативно. В этой роли я Белоусова вижу», – указал собеседник НСН.
Также бывший генпрокурор указал, что в Минобороны можно предупредить коррупцию и напомнил, что в министерстве должны быть соответствующие службы.
«Само министерство должно иметь соответствующие службы, которые предусматривают и имеют возможность профилактировать преступления. Это кадровая служба, хозяйственная, контрольная службы… Это текущая повседневная жизнь. Кроме того, разработка приказов министра обороны, различных инструкций, тоже должна учитывать коррупционную составляющую и не допускать ниши, где коррупция может проявляться. Это свойственно всем министерствам, в том числе Минобороны, такая обязанность существует… Тем более, финансирование Минобороны не сравнить со многими другими, более того, там существуют закрытые статьи бюджета, которые требуют более серьезного подхода», – резюмировал Степанков.
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны 12 мая. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества», напоминает «Радиоточка НСН».
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