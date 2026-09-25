Военэксперт Дандыкин: У Эстонии вместо флота остались одни амбиции

В Эстонии, по данным местных СМИ, на неопределенный срок затягивается ремонт патрульного корабля Raju. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что удивляться этому не стоит.

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По его словам, от великого и могучего флота Эстонии остались лишь амбиции, а также надежда на руководства страны то, «что кто-то придёт и поможет».

Дандыкин указал, что столь плачевное состояние связано с тем, что у республики нет денег, так как «все свободные средства идут киевскому режиму». Помочь Эстонии могут шведы или финны, но останется другая проблема.

«Кто управлять-то будет? Для корабля ведь нужна команда, моряки, а все молодые уехали за границу. В Эстонии же остались одни пенсионеры», — заключил он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал признал, что угрозы нападения России на Прибалтику нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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