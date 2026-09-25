Военэксперт Дандыкин: У Эстонии вместо флота остались одни амбиции
В Эстонии, по данным местных СМИ, на неопределенный срок затягивается ремонт патрульного корабля Raju. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что удивляться этому не стоит.
По его словам, от великого и могучего флота Эстонии остались лишь амбиции, а также надежда на руководства страны то, «что кто-то придёт и поможет».
Дандыкин указал, что столь плачевное состояние связано с тем, что у республики нет денег, так как «все свободные средства идут киевскому режиму». Помочь Эстонии могут шведы или финны, но останется другая проблема.
«Кто управлять-то будет? Для корабля ведь нужна команда, моряки, а все молодые уехали за границу. В Эстонии же остались одни пенсионеры», — заключил он.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал признал, что угрозы нападения России на Прибалтику нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россия возобновила поставки газа в Армению
- Россиян предостерегли от покупки икры на сомнительных сайтах
- Космические инспекторы: Как защититься от «спутников-убийц»
- Военэксперт Дандыкин: У Эстонии вместо флота остались одни амбиции
- U2 анонсировали первый за 9 лет новый альбом
- Умер джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов
- Криптобиржа Bitget лишилась $351,6 млн после взлома
- Песков: Нужно комплексное решение по безопасности в Черном море
- Профессор МГИМО оценила заявления Ле Пен об отказе поддерживать ВСУ
- Песков рассказал, что необходимо для снятия запрета на экспорт дизеля