Военэксперт Дандыкин: У Эстонии вместо флота остались одни амбиции

По его словам, от великого и могучего флота Эстонии остались лишь амбиции, а также надежда на руководства страны то, «что кто-то придёт и поможет».

Дандыкин указал, что столь плачевное состояние связано с тем, что у республики нет денег, так как «все свободные средства идут киевскому режиму». Помочь Эстонии могут шведы или финны, но останется другая проблема.

«Кто управлять-то будет? Для корабля ведь нужна команда, моряки, а все молодые уехали за границу. В Эстонии же остались одни пенсионеры», — заключил он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал признал, что угрозы нападения России на Прибалтику нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».