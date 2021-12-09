Путин пообещал, что власти не будут принимать опрометчивых решений с QR-кодами

Российские власти пока не приняли окончательное решение о вводе QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом накануне сообщило агентство РБК со ссылкой на источники в Госдуме и администрации президента. По их данным, судьба законопроектов зависит от эпидситуации в стране, в том числе уровня коллективного иммунитета и темпов вакцинации, а также показателей заболеваемости и смертности. Планируется, что Госдума рассмотрит проекты 16 декабря.



