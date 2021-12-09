Путин пообещал, что власти не будут принимать опрометчивых решений с QR-кодами

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность введения коронавирусных ограничений на транспорте.

По его словам, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с регионами. Путин пообещал, что власти постараются не допустить «никаких опрометчивых решений» в ситуации с QR-кодами. «Надо все взвесить», - сказал президент в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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Российские власти пока не приняли окончательное решение о вводе QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом накануне сообщило агентство РБК со ссылкой на источники в Госдуме и администрации президента. По их данным, судьба законопроектов зависит от эпидситуации в стране, в том числе уровня коллективного иммунитета и темпов вакцинации, а также показателей заболеваемости и смертности. Планируется, что Госдума рассмотрит проекты 16 декабря.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:QR-кодВладимир Путин
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