Песков рассказал, что необходимо для снятия запрета на экспорт дизеля

По его словам, параллельно следует обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море, однако и этого будет недостаточно.

«Чтобы международные рынки были насыщены, дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее», - цитирует представителя Кремля RT.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поддержал запрет на экспорт из США дизельного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

