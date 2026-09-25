Песков рассказал, что необходимо для снятия запрета на экспорт дизеля

Для снятия запрета на экспорт дизеля недостаточно обеспечить российские нужды, нужно снять санкции на его импорт, недостаточно только обеспечить полностью потребление в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, параллельно следует обеспечить безопасность судоходства в Чёрном море, однако и этого будет недостаточно.

«Чтобы международные рынки были насыщены, дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее», - цитирует представителя Кремля RT.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поддержал запрет на экспорт из США дизельного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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