Примут без шума и пыли? Регионы отказываются публично обсуждать QR-коды
Введение QR-кодов на первых порах уже вызвало сопротивление россиян на бытовом уровне.
Российские регионы массово отказались от публичного обсуждения законопроектов о QR-кодах. Об этом говорится в докладе фонда «Петербургская политика». По его данным, сразу 11 субъектов решили не делать этого, пояснив, что обсуждение федерального законопроекта — это право депутатов, а не их обязанность. Речь идет о Владимирской, Курской, Орловской, Амурской, Вологодской, Иркутской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Москве, Карелии и Чукотском АО.
В докладе отмечается, что в Томской, Кировской и Калининградской областях региональные депутаты поддержали инициативу заочным голосованием, также минуя публичное обсуждение. Еще в трех субъектах это произошло только после скандала. В частности, проект о QR-кодах не одобрили с первого раза в парламенте Северной Осетии, после чего свой пост покинул глава фракции единороссов в Заксобрании Северной Осетии Тимур Ортабаев. Впрочем, день спустя депутаты переголосовали и все же приняли скандальный законопроект.
В Челябинской области 25 ноября в ходе обсуждения в парламент попытались прорваться противники введения QR-кодов. В ситуацию пришлось вмешаться полиции. В пресс-службе областного парламента сообщили, что задержаний не производилось, а ситуация была спокойной. Как сообщает РБК, с людьми пришлось пообщаться нескольким депутатам. Они отправились с представителями активистов в комнату, где выслушали их предложения. В этот день на заседании челябинские депутаты одобрили федеральный законопроект о QR-кодах.
В Астраханской области отрицательные отзывы на законопроект направили региональная общественная и торгово-промышленная палаты.
Еще в пяти российских регионах — Ленинградская, Свердловская области, а также Алтайский край, Севастополь и Санкт-Петербург — обсуждение правительственной инициативы не начиналось. При этом 45 регионов уже поддержали новые проекты, передает Ura.ru.
ДРАКИ И ПЕРЦОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ
Между тем, первым из регионов России, кто ввел у себя систему QR-кодов в общественном транспорте, стал Татарстан. Не дожидаясь одобрения федерального закона, региональные власти с 22 ноября объявили об обязательной пропускной системе только для вакцинированных, переболевших COVID-19 и граждан с медотводом по вакцинации. В первый же день внедрения новой системы из автобусов и трамваев высадили сотни человек из-за отсутствия необходимых документов, людей начала задерживать полиция, произошло несколько драк с кондукторами, одному из них брызнули перцовым баллончиком в лицо.
В Кремле выразили надежду, что постепенно «ситуация выровняется». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «определенные проблемы» на первоначальном этапе введения QR-кодов неизбежны, однако это поможет сохранить здоровье гражданам.
ВРАЧИ ПРОТИВ
Между тем, оказалось, что более трети врачей (36,5%) выступают против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для невакцинированных. Результаты социологического исследования в понедельник, 6 декабря, представил РБК. Одновременно почти четверть опрошенных (24,6%) полностью поддержали законопроекты в их нынешнем виде.
Российские врачи запуганы и боятся открыто высказывать мнение по обязательной вакцинации от COVID-19, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Он отметил, что медики ждут окончательных результатов исследований по «Спутнику V» и против всей этой кампании выступает не треть, а большинство представителей медицинского сообщества.
«Врачи запуганы и в открытую они не говорят [об отношении к обязательной вакцинации и QR-кодам], но, когда проводятся анонимные опросы в соцсетях, большинство выступает против всей этой кампании. Окончательные результаты клинических исследований до сих пор не опубликованы. Результаты последней фазы последний раз публиковались в The Lancet (авторитетный медицинский журнал – прим. НСН) в феврале, но это были промежуточные результаты, фактически - начальные данные. Гинцбург (директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург – прим. НСН) заявлял, что в конце октября исследование завершилось, но в открытый доступ и в печать результаты исследования так и не поступили. Поэтому врачи понимают, что до публикации окончательных результатов говорить о какой-либо эффективности совершенно невозможно», - заявил Гальперин.
Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму два законопроекта о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в самолетах и поездах дальнего следования, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Предполагается, что меры будут действовать повсеместно с 1 февраля 2022 года. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что проект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионы, а также в Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату.
Позднее стало известно, что рассмотрение законопроектов якобы задерживается и что они не включены в календарь вопросов Госдумы на декабрь. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала НСН, что рассмотрение документов о введении QR-кодов в общественных местах не было отложено.
«В Госдуме есть регламент, согласно которому любой законопроект должен сначала быть направлен в региональные парламенты, губернаторам, в Совет Федерации, Счетную палату, что Дума и сделала сейчас. Был такой посыл о том, чтобы поторопиться с принятием этого законопроекта, хотели принять его без рассылки в субъекты федерации», - пояснила Останина.
Теперь планируется, что обсуждать законопроект депутаты Госдумы будут 16 декабря.
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