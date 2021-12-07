Примут без шума и пыли? Регионы отказываются публично обсуждать QR-коды

В Астраханской области отрицательные отзывы на законопроект направили региональная общественная и торгово-промышленная палаты.

Еще в пяти российских регионах — Ленинградская, Свердловская области, а также Алтайский край, Севастополь и Санкт-Петербург — обсуждение правительственной инициативы не начиналось. При этом 45 регионов уже поддержали новые проекты, передает Ura.ru.

ДРАКИ И ПЕРЦОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ

Между тем, первым из регионов России, кто ввел у себя систему QR-кодов в общественном транспорте, стал Татарстан. Не дожидаясь одобрения федерального закона, региональные власти с 22 ноября объявили об обязательной пропускной системе только для вакцинированных, переболевших COVID-19 и граждан с медотводом по вакцинации. В первый же день внедрения новой системы из автобусов и трамваев высадили сотни человек из-за отсутствия необходимых документов, людей начала задерживать полиция, произошло несколько драк с кондукторами, одному из них брызнули перцовым баллончиком в лицо.



В Кремле выразили надежду, что постепенно «ситуация выровняется». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «определенные проблемы» на первоначальном этапе введения QR-кодов неизбежны, однако это поможет сохранить здоровье гражданам.

ВРАЧИ ПРОТИВ

Между тем, оказалось, что более трети врачей (36,5%) выступают против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для невакцинированных. Результаты социологического исследования в понедельник, 6 декабря, представил РБК. Одновременно почти четверть опрошенных (24,6%) полностью поддержали законопроекты в их нынешнем виде.

Российские врачи запуганы и боятся открыто высказывать мнение по обязательной вакцинации от COVID-19, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Он отметил, что медики ждут окончательных результатов исследований по «Спутнику V» и против всей этой кампании выступает не треть, а большинство представителей медицинского сообщества.

«Врачи запуганы и в открытую они не говорят [об отношении к обязательной вакцинации и QR-кодам], но, когда проводятся анонимные опросы в соцсетях, большинство выступает против всей этой кампании. Окончательные результаты клинических исследований до сих пор не опубликованы. Результаты последней фазы последний раз публиковались в The Lancet (авторитетный медицинский журнал – прим. НСН) в феврале, но это были промежуточные результаты, фактически - начальные данные. Гинцбург (директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург – прим. НСН) заявлял, что в конце октября исследование завершилось, но в открытый доступ и в печать результаты исследования так и не поступили. Поэтому врачи понимают, что до публикации окончательных результатов говорить о какой-либо эффективности совершенно невозможно», - заявил Гальперин.