Россия возобновила поставки газа в Армению
Россия возобновила поставки газа в Армению. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».
Предприятие напомнило, что транспортировка газа была приостановлена 15 сентября из-за ремонта на газопроводе.
«С 25 сентября возобновлена поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу «Северный Кавказ — Закавказье», - говорится в сообщении.
Ранее секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян допустил закупки газа у Азербайджана, Ирана и других стран с целью диверсификации энергетических поставок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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