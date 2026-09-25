Россия возобновила поставки газа в Армению

Россия возобновила поставки газа в Армению. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».

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Предприятие напомнило, что транспортировка газа была приостановлена 15 сентября из-за ремонта на газопроводе.

«С 25 сентября возобновлена поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу «Северный Кавказ — Закавказье», - говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян допустил закупки газа у Азербайджана, Ирана и других стран с целью диверсификации энергетических поставок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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