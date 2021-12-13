СМИ: Минтранс сообщил о проработке законопроекта о QR-кодах на транспорте
Министерство транспорта России приняло решение о дальнейшей проработке отдельных положений проекта закона о QR-кодах на транспорте, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.
Минтранс провел работу по обсуждению документа с депутатами Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. В результате было принято решение о дальнейшей проработке законопроекта.
Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, проект закона о введении системы QR-кодов на транспорте в России снимут с рассмотрения. Он отметил, что замечания были услышаны благодаря обратной связи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru