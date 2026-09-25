Умер джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов
Народный артист РФ, жазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер в возрасте 90 лет. Как сообщили НСН представители Клуба Алексея Козлова, музыкант скончался в кругу семьи после непродолжительной болезни.
Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил музыке, став одной из центральных фигур отечественного джаза.
В 1973 году Козлов создал группу «Арсенал», которая сыграла принципиальную роль в становлении советского джаз-рока. Музыка коллектива стала важной частью истории отечественной сцены.
Арт-директор Клуба Алексея Козлова Араик Акопян отметил, что «Алексей Семёнович создавал среду, в которой музыка могла развиваться».
«Для нескольких поколений музыкантов он был ориентиром, учителем и примером абсолютной творческой свободы. Мы будем продолжать дело, которому он посвятил жизнь», — добавил он.
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