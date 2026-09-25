Криптобиржа Bitget лишилась $351,6 млн после взлома

По её словам, в результате взлома были похищены $351,6 млн.

«Мы не будем уклоняться от ответственности. Каждый доллар и каждое решение будут учтены и в полном объёме», - отметила она.

Чен добавила, что из-за ЧП временно приостановлен вывод средств, однако доступ к вкладам и торговле сохраняется.

Ранее криптобиржа Grinex объявила о масштабной кибератаке, в результате которой с криптокошельков российских пользователей было похищено более миллиарда рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

