Телеграм: Расстрел в МФЦ на фоне укрощения кодов и рэперов

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Во вторник в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа Владимира Путина и Джо Байдена. По сообщению пресс-службы Кремля, больше всего обсуждали внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений. В ответ на слова Байдена о якобы «угрожающих» передвижениях российских войск близ украинских границ Путин подчеркнул, что Россия реагирует на попытки экспансии НАТО на Украину. По словам российского президента, РФ заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах наступательных систем вооружений. Президенты также обсудили информационную безопасность, иранскую ядерную программу и вопросы двусторонних отношений.

«Разведчик» полагает, что президентам удалось договориться:

«Есть все основания полагать, что "большая сделка" между Байденом и Путиным, соглашение по которой было достигнуто в период визитов замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву (длительность визитов в несколько дней и инициатива этих встреч с американской стороны свидетельствуют о том, что заинтересантом была именно Администрация Байдена), начинает реализовываться. Санкции по "Северному потоку-2" не вошли в проект оборонного бюджета США, Конгресс США также исключил введение санкций в отношении госдолга России. Следующий шаг – выполнение Минских соглашений со стороны Украины».

«Россия в глобальной политике» надеется, что западная истерия о подготовке российского вторжения на Украину теперь будет приостановлена:

«Зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна. Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций. Это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть. <…> Есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдет на спад. До новой оказии. По атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными. Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится».

«Всевидящее око» полагает, что на выражения Вашингтоном озабоченности можно не обращать внимания:

«Байден во время встречи с Путиным тщательно выразил беспокойство мифической Третьей мировой на границе с Украиной, беспокойство было тщательно задокументировано в пресс-релизе. Сообщения о том, что США не введет ни санкции против "Северного потока 2", ни личные санкции против 35 россиян – в релиз не попали. И в принципе, если действия на практике будут такими, беспокоиться США могут хоть каждый день по восемь раз. И про Третью мировую, и про вторжение инопланетян, и про что их душе угодно».

Публицист Ирина Молотова комментирует претензии американских СМИ к пресс-службе Белого дома, которая не давала никакой информации о переговорах во время их проведения и не показала ни одного кадра из кабинета, в результате чего американским изданиям пришлось использовать релиз и кадры Кремля:

«В 2017-м американцы подняли вой из-за того, что единственные фото со встречи Лаврова и Трампа были у русских. Настрочили кучу статей и замастырили миллион сюжетов о том, что это еще один признак того самого "российского вмешательства". Конспирологи праздновали свою личную конспиративную Вальпургиеву ночь. А то, что у Лаврова просто есть свой ПУЛ, который работает, как часы, по выверенной схеме, а у американцев такой прикольной штуки нет, потому что а зачем? – никто там даже и не подумал. Так что, и в этом случае, полагаю, все сошлось именно к этому фактору. Просто в ДиСи даже не подумали, что фотки или – о май гад! – видео встречи (хотя бы и дистанционный) лидеров России и США можно (и нужно) снимать».

«Мюсли вслух» делают интересное наблюдение:

«Пресс-релизы Белого дома и Кремля о видеоконференции президентов различаются настолько, что можно подумать: речь идет о разных разговорах. Однако географические названия (Украина, Иран) убеждают: нет, все-таки об одном и том же».