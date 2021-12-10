Телеграм: Расстрел в МФЦ на фоне укрощения кодов и рэперов
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его Байден
Во вторник в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа Владимира Путина и Джо Байдена. По сообщению пресс-службы Кремля, больше всего обсуждали внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений. В ответ на слова Байдена о якобы «угрожающих» передвижениях российских войск близ украинских границ Путин подчеркнул, что Россия реагирует на попытки экспансии НАТО на Украину. По словам российского президента, РФ заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах наступательных систем вооружений. Президенты также обсудили информационную безопасность, иранскую ядерную программу и вопросы двусторонних отношений.
«Разведчик» полагает, что президентам удалось договориться:
«Есть все основания полагать, что "большая сделка" между Байденом и Путиным, соглашение по которой было достигнуто в период визитов замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву (длительность визитов в несколько дней и инициатива этих встреч с американской стороны свидетельствуют о том, что заинтересантом была именно Администрация Байдена), начинает реализовываться. Санкции по "Северному потоку-2" не вошли в проект оборонного бюджета США, Конгресс США также исключил введение санкций в отношении госдолга России. Следующий шаг – выполнение Минских соглашений со стороны Украины».
«Россия в глобальной политике» надеется, что западная истерия о подготовке российского вторжения на Украину теперь будет приостановлена:
«Зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна. Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций. Это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть. <…> Есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдет на спад. До новой оказии. По атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными. Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится».
«Всевидящее око» полагает, что на выражения Вашингтоном озабоченности можно не обращать внимания:
«Байден во время встречи с Путиным тщательно выразил беспокойство мифической Третьей мировой на границе с Украиной, беспокойство было тщательно задокументировано в пресс-релизе. Сообщения о том, что США не введет ни санкции против "Северного потока 2", ни личные санкции против 35 россиян – в релиз не попали. И в принципе, если действия на практике будут такими, беспокоиться США могут хоть каждый день по восемь раз. И про Третью мировую, и про вторжение инопланетян, и про что их душе угодно».
Публицист Ирина Молотова комментирует претензии американских СМИ к пресс-службе Белого дома, которая не давала никакой информации о переговорах во время их проведения и не показала ни одного кадра из кабинета, в результате чего американским изданиям пришлось использовать релиз и кадры Кремля:
«В 2017-м американцы подняли вой из-за того, что единственные фото со встречи Лаврова и Трампа были у русских. Настрочили кучу статей и замастырили миллион сюжетов о том, что это еще один признак того самого "российского вмешательства". Конспирологи праздновали свою личную конспиративную Вальпургиеву ночь. А то, что у Лаврова просто есть свой ПУЛ, который работает, как часы, по выверенной схеме, а у американцев такой прикольной штуки нет, потому что а зачем? – никто там даже и не подумал. Так что, и в этом случае, полагаю, все сошлось именно к этому фактору. Просто в ДиСи даже не подумали, что фотки или – о май гад! – видео встречи (хотя бы и дистанционный) лидеров России и США можно (и нужно) снимать».
«Мюсли вслух» делают интересное наблюдение:
«Пресс-релизы Белого дома и Кремля о видеоконференции президентов различаются настолько, что можно подумать: речь идет о разных разговорах. Однако географические названия (Украина, Иран) убеждают: нет, все-таки об одном и том же».
Путин и его коды
В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Тема законопроекта о QR-кодах стала самой громкой...
Член СПЧ Екатерина Винокурова осталась довольна общением с президентом:
«Попросила президента о концептуальной поддержке закона о профилактике семейно-бытового насилия (включая преследования и угрозы). Владимир Владимирович сказал, что лично поговорит с противниками этого закона, и что "мы с вами на верном пути". И второе – передала просьбу родных и команды Елизаветы Петровны Глинки помочь нашим бездомным подопечным, которых не берут в реабилитационные центры пережить холода и голод. Например, в Москве мы можем это сделать прямо вот сейчас на базе того же ЦСА имени Елизаветы Глинки. Президент обещал сегодня же позвонить главам ряда регионов, в частности, Сергею Семеновичу. Если вдруг мои скромные усилия помогут спасти жизни, значит, не зря живу. Служу России!»
«АДЕКВАТ» пишет, что слова Путина о необходимости тщательной проработки в регионах законопроекта о QR-кодах стоит понимать как задачу на два хода:
«Первый слой там очевиден: на стадии шлифовки текста тщательность нужна величайшая, и поэтому конструктивную обратную связь надо собирать и кропотливо обобщать. Второй вытекает из замечания про рамочный характер законопроекта и относится уже ко времени после его вступления в силу. Эта рамочность, как известно, предполагает широчайшие пределы усмотрения каждого региона – и реализация этого усмотрения может быть более или менее эффективной как по эпидемиологии, так и по совокупности всех остальных значимых эффектов, от экономических до социальных. И вот тут будет очень актуален мониторинг лучших региональных практик с тем, чтобы другие регионы (с понятной поправкой на свою местную специфику) могли быстро заимствовать и внедрять оправдавшие себя решения. Кажется, что очень подходящей площадкой для этой работы мог бы стать Госсовет».
Председатель СПЧ Валерий Фадеев призвал проанализировать, сколько гастарбайтеров действительно нужно экономике России, и заявил о необходимости высылать из страны мигрантов-нарушителей. «Навстречу Трансферу» комментирует ответ президента:
«Политика против мигрантов обрела финальные очертания. Путин порекомендовал приезжим изучать русские манеры еще до приезда в страну и предложил властям сран СНГ поработать над этим вопросом. Путин поддерживает всех, кто озабочен проблемами, которые мигранты создают. По всей видимости, это значит, что он согласен и с Бастрыкиным, и с Хуснуллиным, и с Собяниным».
«Банкста» пишет о внимании Путина к защите граждан от недобросовестных микрофинансовых организаций:
«Президент Путин на заседании Совета по правам человека назвал одним из главных приоритетов защиту граждан от мошеннических схем в микрофинансировании, которые оставляют без жилья десятки тысяч людей. Были внесены поправки в закон о деятельности потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций».
Путин и его "медведи"
В субботу «Единая Россия» завершила трехэтапный юбилейный съезд. Партия подвела итоги успешных для нее выборов в Госдуму и провела перевыборы руководящих органов, в том числе Высшего и Генерального советов.
«Московский пул» пишет о выступлении Владимира Путина на съезде партии:
«Президент РФ Владимир Путин включил ЕР в предстоящие выборы президента. Его выступление на съезде партии 4 декабря – это своего рода встряска для ЕР. В основу будущей президентской кампании ляжет "народная программа", с которой партия победила на выборах в Госдуму. По словам Путина, единороссы смогли предложить россиянам "созидательную и объединяющую повестку", а программу действий сформировали вместе с людьми. <…> Акценты, которые расставил президент, связаны с тем, чтобы его приводной ремень – партия – выполняя народную программу, имела электоральную поддержку не только в единый день голосования в 2022 и в 2023 годах, но и на президентских выборах в 2024 году. На это должен работать трехлетний бюджет, национальные проекты».
Политолог Алексей Чеснаков комментирует слова руководителя партийной фракции в Госдуме Владимира Васильева о необходимости сделать традицией отчет депутатов фракции о реализации народной программы перед каждым съездом партии:
«Долгая дискуссия о приоритетах – "партия для фракции или фракция для партии" – фактически завершена. Предложенная Васильевым институциализация отчета фракции перед партией – наглядное тому подтверждение. Это качественный ход. Отказаться от такого формата в будущем без имиджевых и политических последствий не удастся. Победила, если так можно сказать, "линия на демократизацию и открытость". В процесс принятия как стратегических, так и конъюнктурных решений будут включаться партийные структуры и персоналии не из думской когорты. Это может сделать партию более гибкой и интересной. Понаблюдаем за развитием».
«Политджойстик/Politjoystic» комментирует управленческие решения съезда:
«Съезд партии власти внес существенные корректировки в вертикаль управления "Единой России". Теперь партия и фракция находятся в перекрестном управлении: руководитель фракции Васильев становится замсекретаря партии и членом президиума Генсовета, а политический менеджмент партии, можно сказать, контролирующим органом фракции. <…> Эксперты ранее обращали внимание, что понятийное разделение фракции и самой партии контрпродуктивно и вводит в заблуждение избирателя, буквально понуждая его искать ту грань в толковании отличий и компетенций партии и ее представителей в ГД. Избиратель отдал голос за партию, ему без разницы, как внутрипартийные структуры между собой координируются. Ему, избирателю, важен результат и возможность спросить за него с депутата/губернатора/главы района. "Единая Россия", которая в последнее время сделала большой шаг в сторону укрепления своей дисциплины, делает свою систему одновременно гибкой и готовой к маневренности. И в то же время максимально вертикально интегрированной, а порой по-военному строгой».
Накануне съезда стало известно, что главы двенадцати субъектов федерации стали врио секретарей региональных отделений «Единой России». «Темник» считает это разумным:
«Губернаторам как лицам, замещающим выборные должности, вполне логично выдвигаться с руководящих партийных позиций. Прежде всего, речь идет об общепринятой мировой практике. Во-вторых, нередко попытки изобретать велосипед больно бьют по самим изобретателям. В частности, один из тех двенадцати глав регионов, позавчера ставших лидерами региональных парторганизаций, Евгений Куйвашев на прошедшем ЕДГ-21 уже попытался дистанцироваться и действовать индивидуально. Вышло неудачно. Его штаб максимально исключил агитацию за партию, сосредоточившись на продвижении исключительно образа лидера регионального списка ЕР в Свердловской области (выборы в Госдуму) в отрыве от партийного бренда. Результат оказался существенно хуже, чем в среднем по РФ – всего 34,71%. В следующем году Куйвашеву как главе региона придется избираться уже самому. И, как видим, "работа над ошибками" проделана. Признаны очевидные преимущества в открытой борьбе за голоса избирателей под знаменами партии».
Политолог Валерий Прохоров пишет про обновление партии:
«"Единая Россия" явно пишет "роман с продолжением". Перед съездом многие комментаторы от партии говорили о том, что она переживет кардинальное обновление. Некоторые наблюдатели считают, что этого не произошло, видимо, полагая, что слово "кардинальное" должно было означать сиюминутное изменение статусов лидеров – Дмитрия Медведева и/или Андрея Турчака. На самом деле "кардинальное обновление" уже началось, явно продолжится и скучным не станет. "Highly likely" основная драматургия перезагрузки ЕР будет связана с личностью и предстоящей деятельностью вновь назначенного руководителем ЦИК ЕР Александра Сидякина».
МФЦ и его антиваксеры
Во вторник в московском МФЦ «Рязанский» бывший военнослужащий Сергей Глазов открыл стрельбу из пистолета. Погибли два человека, четверо получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. Убийцу обезвредил работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. По словам Глазова, стрелять он начал из-за требования надеть маску на входе в МФЦ.
«Доктор прописал» размышляет о степени адекватности убийцы:
«Задержанный в Москве за стрельбу с жертвами в МФЦ на Рязанском проспекте оказался радикальным антипрививочником. Процитируем: "После задержания мужчина сообщил, что не верит в коронавирус, вакцины от него и в целом, а пандемию считает заговором, о чем неоднократно писал в соцсетях". Вот и дописался... Перед тем, как начать стрельбу, мужчина в агрессивной манере пытался навязать свои взгляды сотрудникам МФЦ и отказывался надевать маску. А "когда с его доводами не согласились, начал стрелять" (дико звучит на самом деле). Едва ли будет преувеличением сказать, что "радикальный антипрививочник" = "психически неуравновешенный человек". Насколько, определят на психолого-психиатрической экспертизе, которую назначат стрелявшему».
«Militant Conservative» констатирует, что деятельность сторонников теорий заговора и противников вакцинации приносит свои плоды:
«Постоянно подогреваемая антиваксерская истерия вылилась в логичный кровавый итог. Машкова-Благих и движение "Сорок сороков" должны быть довольны».
«Vespa.Media» пишет, что стало сложно не замечать роста уровня агрессии в обществе:
«Хочется заметить, что истерия в Москве набирает обороты. Через день (!) в Московском метро прыгают на рельсы – и москвичи, и мигранты, и приезжие из других регионов России. Всплеск агрессии среди россиян, приехавших в Москву с Кавказа, и среди иностранных диаспор из Средней Азии. Теперь еще "Рэмбо-конспиролог". Тут два варианта, и не знаем, какой хуже: это спланированные и управляемые процессы. Или это следствие внутреннего социального напряжения. Хотя скорее всего, третье – это и то, и то».
«Русское будущее» отмечает, что уровень безумия растет по всему миру:
«В России: мужчина отказался надевать маску, застрелил троих посетителей МФЦ, рассказывает следователям про мировой заговор. В Германии: мужчина купил поддельный сертификат о прививке для жены, испугался разоблачения и застрелил всю семью. Все-таки антиваксеры и вакциноскептики – это люди с диагнозом».
«338» пишет об инициативе сенатора Александра Башкина, предложившего изучить возможность введения запрета на свободную продажу травматического оружия, которое так легко переделать в боевое:
«А можно не видеть в каждом происшествии, связанном с применением оружия и вызывающем резонанс в СМИ, исключительно проблему оборота оружия, обращая трагическое событие исключительно в повод для закручивания гаек по части оружейного законодательства? В том, что случившееся сегодня в московском МФЦ, могло быть связано с проблемой правоприменения – но пока не законодательства – только лишь составляющая цепочки причин, приведших к событию и человеческим жертвам. Но дать ответ на данный вопрос сможет только лишь следствие. Потому что смотреть на вопрос надо системно, и причины произошедшего могут оказаться отнюдь не в плоскости оружейного законодательства, но в голове человека, убившего сегодня случайных людей, в том числе ребенка».
Бастрыкин и его рэперы
В минувшие выходные стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм. Поводом для проверки стало обращение «группы патриотов», изначально опубликованное блогером Дмитрием Якушевым. После публикации новости о проверке Якушев публично заявил, что он просто пошутил, и призвал СК «остановиться», потому что это было «вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время».
«НЕПРИНЦЕССА» объясняет, что это было:
«Если вы еще не поняли, что только что произошло на наших глазах, поработаю пояснительной бригадой – это же постправда в действии! Когда кто-то запускает в сети откровенную утку (агентство "Панорама", например, или пранкеры, назвавшиеся "группой патриотов"), и вскоре она становится правдой».
«Номенклатура» удивляется, как можно было воспринять «обращение патриотов» всерьез:
«Даже беглый взгляд на "обращение" не оставляет сомнений в том, что перед читателями шуточная публикация. Так, например, неравнодушные "патриоты" предложили главам силовых структур раздавать гражданам на улице апельсины по подобию того, как Нуланд раздавала печенье на Майдане».
Политик Андрей Метельский советует не шутить с правоохранительными органами:
«По мнению Якушева, следственные органы не должны реагировать на обращения в сети? Да еще и персональные, к главе ведомства? Или Дмитрию хочется, чтобы силовики анализировали, есть ли между строк сарказм и соответствует ли стилистика сообщения деловой манере? И принимали в работу лишь те, что формально подходят под "настоящее" обращение? Давайте не будем устраивать лингвистические разборки и просто определимся – что шуточных обращений в правоохранительные органы быть не может. Таких шутников десятками задерживают, и они тоже оправдываются: мол, я перепил, да и позвонил, сказал, что бомба заложена в торговом центре. Просто так, пошутил, что такого?»
«KALOY.RU» объясняет инициирование проверки с юридической точки зрения:
«Часть 1 статьи 144 УПК РФ говорит, что следователь обязан принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и не позднее 3 суток принять по нему решение. Но заявления не было. Теперь часть вторая этой же статьи: по сообщению о преступлении, распространенному в СМИ, проверка проводится по поручению прокурора или руководителя следственного органа. То есть произошло следующее: Якушев опубликовал у себя на странице некое шуточное заявление, его распространили СМИ, а Бастрыкин поручил провести проверку. Формально основания есть».
«Мейстер» делает вывод:
«Если из казуса с "обращением инициативной группы патриотов в Следственный комитет" с просьбой проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron, которое на поверку оказалось сатирическим постом, можно делать выводы, то в первую очередь это вывод об избыточной медийной активности СК – история вполне логично ложится в русло недавнего случая с Моргенштерном, уехавшим из России по итогам телевизионного выступления главы СК Александра Бастрыкина. Ведомству такого уровня не помешает большая степенность в реакциях и меньшая степень вовлеченности "в актуальную повестку" – поводов для активности вполне достаточно и без блогеров».
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