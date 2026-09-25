Песков: Нужно комплексное решение по безопасности в Черном море
Тема безопасности в Чёрном море чень активно ставится многими государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, со своими предложениями выступала, в том числе, турецкая сторона. Однако «каких-то предметных переговоров по этой теме нет».
«Решения в каких-то отдельных сегментах сейчас просматриваются трудно, это требует очень сложных переговоров. Должно быть комплексное решение», - заключил представителе Кремля.
Ранее профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Тогрул Исмаил заявил «Радиоточке НСН», что Россия, Турция и Украина могли бы договориться о безопасности перевозок в Чёрном море по примеру зернового коридора.
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