Песков: Нужно комплексное решение по безопасности в Черном море

По его словам, со своими предложениями выступала, в том числе, турецкая сторона. Однако «каких-то предметных переговоров по этой теме нет».

«Решения в каких-то отдельных сегментах сейчас просматриваются трудно, это требует очень сложных переговоров. Должно быть комплексное решение», - заключил представителе Кремля.

Ранее профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Тогрул Исмаил заявил «Радиоточке НСН», что Россия, Турция и Украина могли бы договориться о безопасности перевозок в Чёрном море по примеру зернового коридора.

