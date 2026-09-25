Россиян предостерегли от покупки икры на сомнительных сайтах
Покупка дешёвой икры на сомнительных интернет-ресурсах, в соцсетях или с рук может превратить праздничное угощение в смертельный яд. Об этом Life.ru заявил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.
Он пояснил, что речь идёт о кишечных палочках, сальмонелле и стафилококках, которые появляются при нарушении санитарных нормы. Они вызывают «острое пищевое отравление или токсикоинфекцию».
«Самый основной и опасный яд, который вырабатывается в безвоздушной среде, когда банка закрыта герметично, — это ботулотоксин. Ботулизм поражает нервную систему», - отметил эксперт.
Кутушов добавил, что угрозу также несут природные токсины рыб. В частности, у некоторых пресноводных видов во время нереста икра насыщена ципринолом. Это яд, который провоцирует сильнейшие боли и рвоту. При этом разрушить его невозможно даже длительной температурной обработкой. Кроме того, опасен используемый браконьерами запрещённый консервант уротропин (Е239), так как в кислой среде икры он трансформируется в опасный клеточный токсин формальдегид.
Профессор подчеркнул, что при покупке икры лучше переплатить, но позаботиться о здоровье.
Ранее гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов заявил «Радиоточке НСН», что дикая рыба может содержать опасные вещества, но искусственно выведенная - самая безопасная.
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