Россиян предостерегли от покупки икры на сомнительных сайтах

Он пояснил, что речь идёт о кишечных палочках, сальмонелле и стафилококках, которые появляются при нарушении санитарных нормы. Они вызывают «острое пищевое отравление или токсикоинфекцию».

«Самый основной и опасный яд, который вырабатывается в безвоздушной среде, когда банка закрыта герметично, — это ботулотоксин. Ботулизм поражает нервную систему», - отметил эксперт.

Кутушов добавил, что угрозу также несут природные токсины рыб. В частности, у некоторых пресноводных видов во время нереста икра насыщена ципринолом. Это яд, который провоцирует сильнейшие боли и рвоту. При этом разрушить его невозможно даже длительной температурной обработкой. Кроме того, опасен используемый браконьерами запрещённый консервант уротропин (Е239), так как в кислой среде икры он трансформируется в опасный клеточный токсин формальдегид.

Профессор подчеркнул, что при покупке икры лучше переплатить, но позаботиться о здоровье.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов заявил «Радиоточке НСН», что дикая рыба может содержать опасные вещества, но искусственно выведенная - самая безопасная.

