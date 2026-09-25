Космические инспекторы: Как защититься от «спутников-убийц»
Иван Моисеев заявил НСН, что «спутников-убийц» запускал Советский Союз, однако сегодня достоверно известно только о «спутниках-инспекторах».
Япония не единственная, кто разрабатывает спутники с охранной функцией, так как сегодня существуют спутники-инспекторы, которые могут как вести разведку, так и атаковать. Об этом НСН рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев.
Минобороны Японии приступило к рассмотрению вопроса о внедрении «спутников-телохранителей», которые будут защищать японские спутники от «спутников-убийц» с целью создания группировки из шести таких космических аппаратов к 2035 году. Об этом пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники. Моиссев раскрыл, существуют ли сегодня спутники-убийцы.
«"Спутники-убийцы" запускались в Советском Союзе до середины 80-х годов. Их было примерно штук 20. Потом эту программу закрыли. В принципе, сейчас нет таких спутников, о которых было бы заявлено. Но есть так называемые "спутники-инспекторы". Они подходят другим спутникам с целью их сфотографировать, либо прослушать. Эти спутники-инспекторы то же самое, что и "спутники-перехватчики". Они могут быть как "камикадзе" — направленные на другой спутник с целью его уничтожения. А вообще охранные спутники — это новое слово, и Япония не первая, кто об этом заявляет. Такие вещи разрабатываются.
Также Моисеев раскрыл, защищены ли спутники России от «спутников-телохранителей» и «спутников-инспекторов».
«Российские спутники никак не защищены от подобных манипуляций», — заявил он.
Ранее Моисеев заявил НСН, что Польша вполне способна создать свою спутниковую группировку по аналогии со Starlink, однако речь может идти только о несравнимо более слабой системе.
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