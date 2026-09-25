U2 анонсировали первый за 9 лет новый альбом

Ирландские рок-ветераны U2 анонсировали первый за 9 лет новый альбом. Пластинка, которая получила название «Carnaval De Luz», выйдет 13 ноября и станет 16-й в дискографии коллектива.

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В новую студийную работу вошли 12 треков. В одной из них, «Torn», в качестве приглашённого артиста указана легендарная Долли Партон, скончавшаяся в августе в возрасте 80 лет.

U2 описали свою новую студийную работу, как «12 песен на темы духовности, дружбы, свободы и стойкости перед лицом надвигающихся тёмных сил».

Первым синглом стал трек «Silencio», который уже обзавёлся видеоклипом и доступен на музыкальных платформах. Одним из продюсеров трека стал фронтмен группы OneRepublic Райан Теддер.

Ранее российская группа «Три дня дождя» представила новый альбом «У Часть Первая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / VICTOR HILITSKI / EPA
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