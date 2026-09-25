Профессор МГИМО оценила заявления Ле Пен об отказе поддерживать ВСУ
Популярность ультраправых во Франции растет на фоне усугубления кризиса, но обещания сократить внешние расходы — это популизм, заявила НСН профессор МГИМО Евгения Обичкина.
Заявление кандидата в президенты Франции, лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что Франция больше не может финансировать Украину - это популизм, заявила НСН профессор МГИМО Евгения Обичкина.
Франция больше не может финансировать Украину — у страны просто нет для этого возможностей, заявила ранее Марин Ле Пен в интервью газете Politico. Она подчеркнула, что Франция сейчас находится в «чрезвычайном финансовом положении».
Нынешние финансовые проблемы Парижа — это отголоски 2008 года, разочарование в действующих властях заставляет французов искать альтернативу, именно на этих настроениях и играет «Национальное объединение», отметила Обичкина.
«Как и во всем мире, сейчас во Франции фиксируются серьезные экономические трудности: падение покупательной способности граждан и кризис в сфере энергоносителей. Во многом это затянувшиеся последствия мирового финансового кризиса 2008 года, поскольку принципиально новые модели извлечения прибыли экономика так и не выработала. В итоге внутри страны сформировалась критическая масса недовольных. Об этом свидетельствуют результаты последних выборов, когда в парламент массово прошли представители фракций, аккумулирующих голоса протестного электората. Люди искренне не понимают, почему деньги уходят на финансовую поддержку государства, даже не входящего в Евросоюз, в то время как внутри Франции не хватает средств на развитие социальной сферы, повышение зарплат и при этом растут налоги. Именно к этой категории недовольных избирателей и обращается Ле Пен, они формируют ее главный электоральный костяк», - пояснила профессор МГИМО.
По мнению Обичкиной, обещания сократить внешние расходы — это обыкновенный популизм, который не сможет мгновенно оздоровить дефицитную экономику Франции.
«Средства, сэкономленные на помощи Киеву, едва ли автоматически перенаправят на социальные программы. Партия Ле Пен традиционно предлагает простые ответы на очень сложные вопросы. Безусловно, один лишь отказ от финансирования Украины не исправит положение дел, ведь государственный долг и дефицит бюджета Франции огромны. И тем не менее риторика Ле Пен — это точный, прагматичный ответ на те реальные трудности, с которыми сегодня сталкиваются французская экономика и кошельки рядовых налогоплательщиков», - добавила собеседник НСН.
Обичкина заявила, что позиции лидера правых перед президентскими выборами во Франции заметно окрепли, но торопиться с прогнозами все же не стоит.
«Выборы во Франции, начиная с 2017 года, — вещь крайне непредсказуемая. С одной стороны, за этот период позиции Ле Пен укрепились. С другой — итоговый успех зависит не только от ее личной популярности. У «Национального объединения» весьма стабильный ядерный электорат, но партия по-прежнему упирается в определенный стеклянный потолок. Всегда остается прослойка неопределившихся избирателей, которые принимают решение в последний момент. Большинство из них по привычке склоняется к центристским силам, хотя прямо сейчас у центристов явный дефицит мощных и харизматичных лидеров. Если центристы сумеют сплотиться и выставить единого харизматичного кандидата, способного быстро набрать политические очки до начала голосования, их шансы на победу будут высоки. Без этого Ле Пен остается, пожалуй, самой яркой фигурой гонки», - отметила специалист.
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