Заявление кандидата в президенты Франции, лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что Франция больше не может финансировать Украину - это популизм, заявила НСН профессор МГИМО Евгения Обичкина.

Франция больше не может финансировать Украину — у страны просто нет для этого возможностей, заявила ранее Марин Ле Пен в интервью газете Politico. Она подчеркнула, что Франция сейчас находится в «чрезвычайном финансовом положении».

Нынешние финансовые проблемы Парижа — это отголоски 2008 года, разочарование в действующих властях заставляет французов искать альтернативу, именно на этих настроениях и играет «Национальное объединение», отметила Обичкина.

«Как и во всем мире, сейчас во Франции фиксируются серьезные экономические трудности: падение покупательной способности граждан и кризис в сфере энергоносителей. Во многом это затянувшиеся последствия мирового финансового кризиса 2008 года, поскольку принципиально новые модели извлечения прибыли экономика так и не выработала. В итоге внутри страны сформировалась критическая масса недовольных. Об этом свидетельствуют результаты последних выборов, когда в парламент массово прошли представители фракций, аккумулирующих голоса протестного электората. Люди искренне не понимают, почему деньги уходят на финансовую поддержку государства, даже не входящего в Евросоюз, в то время как внутри Франции не хватает средств на развитие социальной сферы, повышение зарплат и при этом растут налоги. Именно к этой категории недовольных избирателей и обращается Ле Пен, они формируют ее главный электоральный костяк», - пояснила профессор МГИМО.