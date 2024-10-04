Суд поместил под домашний арест бизнес-партнера Чекалиных Романа Вишняка

Троицкий суд Москвы поместил под домашний арест Романа Вишняка, соучредителя косметической компании, который обвиняется в незаконном выводе за границу 250 млн рублей в рамках дела блогеров Артема и Валерии Чекалиных, сообщает РИА Новости.

4 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их бизнес-партнер подозреваются в выводе из России более 250 млн. рублей с использованием подложных документов.

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В связи с этим возбуждено уголовное дело. Им предъявлены обвинения по нескольким пунктам статьи 193.1 УК.

Они касаются валютных операций, совершенных организованной группой с предоставлением заведомо недостоверных сведений о целях и назначении перевода, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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