Суд поместил под домашний арест бизнес-партнера Чекалиных Романа Вишняка
Троицкий суд Москвы поместил под домашний арест Романа Вишняка, соучредителя косметической компании, который обвиняется в незаконном выводе за границу 250 млн рублей в рамках дела блогеров Артема и Валерии Чекалиных, сообщает РИА Новости.
4 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их бизнес-партнер подозреваются в выводе из России более 250 млн. рублей с использованием подложных документов.
В связи с этим возбуждено уголовное дело. Им предъявлены обвинения по нескольким пунктам статьи 193.1 УК.
Они касаются валютных операций, совершенных организованной группой с предоставлением заведомо недостоверных сведений о целях и назначении перевода, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru