Суд поместил под домашний арест бизнес-партнера Чекалиных Романа Вишняка

Троицкий суд Москвы поместил под домашний арест Романа Вишняка, соучредителя косметической компании, который обвиняется в незаконном выводе за границу 250 млн рублей в рамках дела блогеров Артема и Валерии Чекалиных, сообщает РИА Новости.

4 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их бизнес-партнер подозреваются в выводе из России более 250 млн. рублей с использованием подложных документов.