Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части налогового долга
Савеловский суд Москвы разрешил блогеру Елене Блиновской продать еще одну квартиру для погашения долга перед налоговой инспекцией, сообщает РИА Новости.
Прокуратура не препятствовала удовлетворению ходатайства о снятии ареста с недвижимости для его последующей продажи. Уточняется, что стоимость жилья Блиновской оценивают в 90 миллионов рублей.
В ходе заседания блогер также признала вину в уклонении от уплаты налогов. По ее словам, она занималась семьей и любимым делом, а бухгалтерия в списке ее интересов была последней.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств.
Ранее сообщалось, что она выплатила 230 миллионов рублей долга перед налоговой, напоминает «Радиоточка НСН».
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