Суд разрешил Блиновской продать квартиру для погашения части налогового долга

Прокуратура не препятствовала удовлетворению ходатайства о снятии ареста с недвижимости для его последующей продажи. Уточняется, что стоимость жилья Блиновской оценивают в 90 миллионов рублей.

В ходе заседания блогер также признала вину в уклонении от уплаты налогов. По ее словам, она занималась семьей и любимым делом, а бухгалтерия в списке ее интересов была последней.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств.

Ранее сообщалось, что она выплатила 230 миллионов рублей долга перед налоговой, напоминает «Радиоточка НСН».

