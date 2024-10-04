«Марафон через Дубай»: Чекалиным грозит до 10 лет колонии и миллионный штраф

При этом следователи МВД выступят с ходатайством отправить блогера Валерию Чекалину (известна как Лерчек) и ее экс-супруга Артема Чекалина под домашний арест. Об этом сообщило пресс-служба ведомства.

Следствие утверждает, что блогеры и их партнер по бизнесу производили продукт — фитнес-марафон, который позже продавался россиянам через интернет. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата проходила через счета зарубежного банка.

Решение о мере пресечения Чекалиным будет приниматься Троицким судом. Когда именно состоится заседание суда, неизвестно.

Ночью 3 октября блогеры и соучредитель их компании были задержаны в связи с возбуждением уголовного дела. Следствие рассматривает возможность обращения в суд с ходатайством о домашнем аресте для задержанных.

Ранее на блогеров уже возбуждали уголовные дела. В 2023 году их обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей.

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В начале марта СК полностью прекратил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, а также её супруга Артёма Чекалина. По словам адвоката семьи Константина Третьякова, его клиенты полностью погасили свой долг, выплатив государству порядка 500 млн рублей, в том числе штрафы и пени.

ПРЕТЕНЗИИ ОТОВСЮДУ

В апреле компания ООО «Темполайн Логистика» обратилась в суд на организацию блогера Валерии Чекалиной ООО «Би Фит». Иск на 22 миллиона рублей связан с тем, что компания Лерчек не оплатила хранение и поставки косметики Letique.

По данным SHOT, долг и неустойка в 22 миллиона рублей у ООО «Би Фит» скопились с 2019 года.

По итогам заключения мирового соглашения компания Лерчек должна погасить весь долг пять платежами до 31 мая. При этом компания «Темполайн» намерена вернуть Лерчек товары, которые до сих пор хранятся на складе.

До этого Лерчек (Валерия Чекалина) решила продать особняк, в котором весной 2023 года проходили обыски по делу о неуплате налогов.

НАДЕЖДА НА РАЗВОД

Развод позволит блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) повысить безопасность личной недвижимости на будущее, рассказал в интервью НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«В законодательстве нет семейного налогообложения, чтобы раздробить бизнес, не обязательно разводиться. Если один из супругов зарабатывает 500 тысяч рублей, а другой не зарабатывает, можно перераспределять доходы, это не будет считаться налоговым нарушением за исключением моментов, связанных с вычетом. Не думаю, что в этом случае цель развода – оптимизация налогообложения. Скорее такое решение принято для повышения уровня безопасности объектов бизнеса. Считается, что когда имущество распределено, оно в большей безопасности, чем при семейном формате. Развелись, недвижимость переписали на другого, плательщик банкрот, а имущество осталось», - заявил он.

Также возможно, что таким образом Лерчек пытается напомнить о себе в публичном поле, предположил НСН глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Он отметил, что разводы публичных личностей с целью различной выгоды – распространенная история.