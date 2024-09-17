«Тонкая грань и покровители»: Уход на СВО не поможет Пашаеву избежать тюрьмы
Пашаев сможет избежать лишения свободы только в случае слабой доказательной базы, но уход на СВО не спасет его от уголовного дела, заявил НСН Игорь Трунов.
Бывший адвокат Эльман Пашаев мог оказывать юридические услуги, следствию предстоит доказать мошеннический след в его договоренностях с Алексеем Блиновскими, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с НСН.
Бывшему адвокату Эльману Пашаеву может грозить до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Пашаев убедил мужа Елены Блиновской Алексея, что сможет за денежное вознаграждение освободить его вместе с супругой от уголовной ответственности по ранее возбужденному делу о неуплате налогов. Трунов назвал возможные сценарии развития ситуации.
«Пока что мы утверждать ничего не можем, все на стадии расследования, пока нет решения суда. В адвокатуре эта грань очень тонкая, когда человек платит гонорар за юридические услуги, этот гонорар можно квалифицировать как взятку или мошенничество. Здесь нужно смотреть комплекс доказательств. У Пашаева сейчас нет статуса адвоката, он действует как юрист, который может оказывать услуги. Здесь тонкая грань между легальным гонораром и деньгами, которые получены путем мошенничества», - отметил он.
При этом Трунов рассказал, что Пашаев сможет избежать лишения свободы в случае слабой доказательной базы.
«Здесь можно рассуждать о том, что квалификация могла быть уже не мошенничеством, а покушением на взятку. Там срок совсем другой, наказание более жесткое. С учетом того, что квалифицируется как мошенничество, данных у следствия о покровителях нет. Интересен вопрос о мере пресечения. Если доказательства весомые, это будет содержание под стражей. Если доказательства слабые, мера пресечения не будет связана с лишением свободы. Что касается его ухода на СВО. Когда человека осудили, а после он решил отправиться на СВО – это одно. А когда идут следственные действия, это нерабочий инструмент, потому что необходимо вести определённые действия, собирать доказательства», - добавил собеседник НСН.
Со своей стороны, адвокат Сергей Жорин признался, что не удивлен происходящему, комментировать детали дела Пашаева он отказался по этическим соображениям.
«Я как действующий адвокат в отличие от персонажа, про которого вы спрашиваете, подчиняюсь кодексу профессиональной этики адвокатов, и я не могу комментировать те уголовные дела, в которых я не участвую, тем более предсказывать судьбу. Единственное, что я могу сказать как гражданин, который просто наблюдает за происходящим с этим человеком, я не удивлен тому, что происходит. Предсказать исход дела я не возьмусь по тем причинам, о которых сказал выше. В любом случае, лицо считается виновным после вступления в силу обвинительного приговора суда», - добавил он в беседе с НСН.
А адвокат Александр Добровинский вообще отказался обсуждать громкое задержание бывшего коллеги.
«Ни этот человек, ни его судьба меня не интересует. Что с ним произошло, почему, что с ним будет — я очень далек от этого. Не хочу вообще близко подходить. Мы в разных мирах живем», - сказал он НСН.
Ранее против Елены Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, блогер находится под арестом. Ее супруга подозревают в пособничестве жене, неуплате налогов и отмывании денег. Предприниматель был объявлен в федеральный розыск, передает «Радиоточка НСН».
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