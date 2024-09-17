«Тонкая грань и покровители»: Уход на СВО не поможет Пашаеву избежать тюрьмы

«Пока что мы утверждать ничего не можем, все на стадии расследования, пока нет решения суда. В адвокатуре эта грань очень тонкая, когда человек платит гонорар за юридические услуги, этот гонорар можно квалифицировать как взятку или мошенничество. Здесь нужно смотреть комплекс доказательств. У Пашаева сейчас нет статуса адвоката, он действует как юрист, который может оказывать услуги. Здесь тонкая грань между легальным гонораром и деньгами, которые получены путем мошенничества», - отметил он.

При этом Трунов рассказал, что Пашаев сможет избежать лишения свободы в случае слабой доказательной базы.

«Здесь можно рассуждать о том, что квалификация могла быть уже не мошенничеством, а покушением на взятку. Там срок совсем другой, наказание более жесткое. С учетом того, что квалифицируется как мошенничество, данных у следствия о покровителях нет. Интересен вопрос о мере пресечения. Если доказательства весомые, это будет содержание под стражей. Если доказательства слабые, мера пресечения не будет связана с лишением свободы. Что касается его ухода на СВО. Когда человека осудили, а после он решил отправиться на СВО – это одно. А когда идут следственные действия, это нерабочий инструмент, потому что необходимо вести определённые действия, собирать доказательства», - добавил собеседник НСН.

Со своей стороны, адвокат Сергей Жорин признался, что не удивлен происходящему, комментировать детали дела Пашаева он отказался по этическим соображениям.

«Я как действующий адвокат в отличие от персонажа, про которого вы спрашиваете, подчиняюсь кодексу профессиональной этики адвокатов, и я не могу комментировать те уголовные дела, в которых я не участвую, тем более предсказывать судьбу. Единственное, что я могу сказать как гражданин, который просто наблюдает за происходящим с этим человеком, я не удивлен тому, что происходит. Предсказать исход дела я не возьмусь по тем причинам, о которых сказал выше. В любом случае, лицо считается виновным после вступления в силу обвинительного приговора суда», - добавил он в беседе с НСН.

А адвокат Александр Добровинский вообще отказался обсуждать громкое задержание бывшего коллеги.

«Ни этот человек, ни его судьба меня не интересует. Что с ним произошло, почему, что с ним будет — я очень далек от этого. Не хочу вообще близко подходить. Мы в разных мирах живем», - сказал он НСН.

Ранее против Елены Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, блогер находится под арестом. Ее супруга подозревают в пособничестве жене, неуплате налогов и отмывании денег. Предприниматель был объявлен в федеральный розыск, передает «Радиоточка НСН».

