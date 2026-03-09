Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Иран

В своей телеграмме он поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Исламской республики, а также подтвердил неизменную поддержку Тегерана со стороны Москвы.

«Россия была и будет надёжным партнёром Ирана», - добавил Путин.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан попросил Москву поддержать законные права республики на международной арене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

