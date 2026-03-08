В Госдуме предложили повысить размера декретных выплат
В России минимальный размер декретных выплат должен быть поднят как минимум до уровня детского прожиточного минимума в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
По его словам, в настоящее время минимальная выплата не превышает 11 тыс. рублей. Депутат указал, что выплаты нужно гарантировать различным категориям россиян: неработающим родителям, студентам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым.
Ранее было предложено повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
