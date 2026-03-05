Юрист объяснила, почему государство борется с самозанятыми
Работа на себя часто оказывается прикрытием для трудоустройства сотрудников, заявила НСН Галина Енютина.
Компании пытаются уйти от налогов за счет оформления работников как самозанятых, а государству нужны эти деньги. Поэтому контроль в этой сфере будет усиливаться, рассказала юрист компании «Трудовой консалтинг», эксперт по Трудовому праву Галина Енютина в беседе с НСН.
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство, которые позволят Роструду через суд признавать работу с самозанятыми по договорам ГПХ трудовыми отношениями, даже если человек оформлен как самозанятый. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Совета по правам человека. Енютина объяснила, почему государство стало внимательнее к этому процессу.
«Такая проблема у нас распространена, и я думаю, что, если говорить цинично, государство посчитало, сколько оно недополучает денег. Условно говоря, компания заплатит в бюджет с каждого сотрудника налогов и взносов на услов 15-25%, самозанятый платит всего 4%. Это не какие-то 3 копейки. Когда вводился упрощенный порядок для самозанятых, то идея была в том, чтобы обелить доходы условных фрилансеров. А в итоге, многие работодатели, стали повально переводить людей на работу в таком формате. Казна перестала получать бюджет, а полтора-два года назад началась охота на самозанятых: ФНС стала писать предписания, а суды квалифицировать эти отношения как трудовыми», — отметила она.
Юрист усомнилась, что законодательство что-нибудь изменит на рынке труда.
«Сами люди стали просить признать их отношения трудовыми, поскольку это выгодно. Если кого-то увольняли, то могли просто не продолжать сотрудничество. А если доказать, что все было в рамках Трудового кодекса, то вам тогда положена выплата в размере пяти окладов. Поможет ли новая мера что-то изменить? Если будет принят такой закон, то от самозанятых будут шарахаться. И тогда они сами уйдут в тень и найдут иной способ расчетов. По большому счету, тут надо разобраться, кто настоящий самозанятый, а кто — нет. Пока государство ведет всех под одну гребенку, но работодатели тоже злоупотребляют», — подчеркнула она.
Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов в беседе с НСН пригрозил самозанятым блогерам большими штрафами за нелегальный заработок.
