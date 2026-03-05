Компании пытаются уйти от налогов за счет оформления работников как самозанятых, а государству нужны эти деньги. Поэтому контроль в этой сфере будет усиливаться, рассказала юрист компании «Трудовой консалтинг», эксперт по Трудовому праву Галина Енютина в беседе с НСН.

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство, которые позволят Роструду через суд признавать работу с самозанятыми по договорам ГПХ трудовыми отношениями, даже если человек оформлен как самозанятый. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Совета по правам человека. Енютина объяснила, почему государство стало внимательнее к этому процессу.