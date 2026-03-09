Пять человек погибли в ДТП в Башкирии

Пять человек погибли в ДТП, которое произошло в Караидельском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По данным полиции, на 72 км автодороги «Бирск-Сатка» в районе села Байкибашево столкнулись автомобили Lada, Hyundai и Toyota.

В результате ДТП погибли водители отечественной и корейской машин, а также трое пассажиров. Ещё два человека получили травмы, их госпитализировали.

Ранее в Зубово‑Полянском районе Мордовии в результате ДТП погибли актриса Екатерина Ведунова и её дочь Элина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

