Пять человек погибли в ДТП в Башкирии
9 марта 202613:45
Пять человек погибли в ДТП, которое произошло в Караидельском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, на 72 км автодороги «Бирск-Сатка» в районе села Байкибашево столкнулись автомобили Lada, Hyundai и Toyota.
В результате ДТП погибли водители отечественной и корейской машин, а также трое пассажиров. Ещё два человека получили травмы, их госпитализировали.
Ранее в Зубово‑Полянском районе Мордовии в результате ДТП погибли актриса Екатерина Ведунова и её дочь Элина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
