Пять человек погибли в ДТП в Башкирии

По данным полиции, на 72 км автодороги «Бирск-Сатка» в районе села Байкибашево столкнулись автомобили Lada, Hyundai и Toyota.

В результате ДТП погибли водители отечественной и корейской машин, а также трое пассажиров. Ещё два человека получили травмы, их госпитализировали.

Ранее в Зубово‑Полянском районе Мордовии в результате ДТП погибли актриса Екатерина Ведунова и её дочь Элина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

