Онищенко поддержал форму разных цветов для медсотрудников

Решение о разных цветах формы для медицинских сотрудников в зависимости от их должности - это движение в правильном направлени. Об этом «Комсомольской правде» заявил заслуженный врач РФ, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, подобные рекомендации уже рассматривались «несколько лет назад, когда был пересмотр формы».

«И персонал, и пациенты, наверное, должны по цвету различать сотрудников», - заключил он.

Ранее Минздрав рекомендовал шесть цветов формы для сотрудников медорганизаций. В частности, врачам следует носить униформу тёмно-зелёного цвета, а руководящему персоналу - тёмно-синего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

