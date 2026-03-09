Онищенко поддержал форму разных цветов для медсотрудников

По его словам, подобные рекомендации уже рассматривались «несколько лет назад, когда был пересмотр формы».

«И персонал, и пациенты, наверное, должны по цвету различать сотрудников», - заключил он.

Ранее Минздрав рекомендовал шесть цветов формы для сотрудников медорганизаций. В частности, врачам следует носить униформу тёмно-зелёного цвета, а руководящему персоналу - тёмно-синего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

