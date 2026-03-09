Бесплатное образование оказалось для россиян важнее свободы слова
Бесплатное образование оказалось для россиян более ценным, чем бесплатная медицина и свобода слова. Об этом со ссылкой на опрос ВШЭ сообщает РБК.
В частности, право на бесплатное образование на первое место поставили 62% респондентов. Второй в списке наиболее значимых гарантий стала бесплатная медпомощь (57%). Право на частную собственность замкнуло ТОП-3.
Отмечается, что в опросе, который проводился в декабре 2025 года, приняли участие две тысячи россиян. Право на выражение собственного мнения и свободу слова назвали наиболее ценным 35% из них.
Ранее сервис «Работа.ру» провёл опрос и выяснил, что самыми счастливыми россиянами оказались жители Новосибирской и Свердловской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
