Бесплатное образование оказалось для россиян важнее свободы слова

В частности, право на бесплатное образование на первое место поставили 62% респондентов. Второй в списке наиболее значимых гарантий стала бесплатная медпомощь (57%). Право на частную собственность замкнуло ТОП-3.

Отмечается, что в опросе, который проводился в декабре 2025 года, приняли участие две тысячи россиян. Право на выражение собственного мнения и свободу слова назвали наиболее ценным 35% из них.

Ранее сервис «Работа.ру» провёл опрос и выяснил, что самыми счастливыми россиянами оказались жители Новосибирской и Свердловской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».