Президент РФ поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Президент РФ Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своей телеграмме российский лидер отметил, что в настоящее время «Иран противостоит вооружённой агрессии». В этой связи деятельность Хаменеи «потребует большого мужества и самоотверженности».

Также он добавил, что Москва была и будет надёжным партнёром Тегерана.

Моджтаба Хаменеи - сын предыдущего лидера аятоллы Али Хаменеи, который был убит 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

