Президент РФ поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
9 марта 202613:14
Президент РФ Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В своей телеграмме российский лидер отметил, что в настоящее время «Иран противостоит вооружённой агрессии». В этой связи деятельность Хаменеи «потребует большого мужества и самоотверженности».
Также он добавил, что Москва была и будет надёжным партнёром Тегерана.
Моджтаба Хаменеи - сын предыдущего лидера аятоллы Али Хаменеи, который был убит 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
