Минздрав утвердил список работников для принудительного визита к психиатру

Среди профессий, подпадающих под действие документа, — водители, сотрудники атомной отрасли, спасатели, машинисты кранов, педагоги, электрики, инженеры и рабочие, обслуживающие системы энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения, шахтёры, нефтедобытчики и лица, контактирующие с возбудителями инфекций.



Периодичность осмотров зависит от профессии: от ежегодного для некоторых категорий до предрейсового контроля для водителей. При выявлении признаков расстройства психиатром работодатель обязан направить сотрудника на внеочередное освидетельствование.



Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отметил, что меры призваны обеспечить безопасность работника, коллектива и общества: важно вовремя выявить тревожные симптомы и оказать помощь.

Доктор медицинских наук Михаил Дробижев подчеркнул, что подтверждённое расстройство не всегда ведёт к запрету на работу — подход индивидуален.



Доцент Пироговского университета Мария Соловьёва добавила, что признание непригодным к работе действует максимум 5 лет: после этого можно пройти повторное освидетельствование с возможным иным результатом.

Ранее HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова в пресс-центре НСН заявила, что сегодня психологическому состоянию руководителей уделяется недостаточное внимание, а ведь именно они ответственны за обстановку в коллективе.

