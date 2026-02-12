Основной смысл введения экспертизы временной нетрудоспособности медкомиссией в том, чтобы помочь часто болеющим, а не в том, чтобы кого-нибудь ловить и наказывать, заявил НСН депутат Госдумы Алексей Куринный.

Порядок выдачи больничных планируют изменить в России. Минздрав предложил ввести экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией, если человек за шесть месяцев обращался за соответствующим документом четыре и более раз, следует из проекта приказа ведомства. Исключение составляют больничные, оформленные по уходу за больным членом семьи, при беременности, в случае получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.

Куринный отметил, что речь идет о введении дополнительного контроля.