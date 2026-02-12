В Госдуме назвали пользу ужесточения условий выдачи больничных
Если человек часто болеет, то в этом есть недоработка, которую и попытается устранить коллегиальный состав комиссии, заявил НСН Алексей Куринный.
Основной смысл введения экспертизы временной нетрудоспособности медкомиссией в том, чтобы помочь часто болеющим, а не в том, чтобы кого-нибудь ловить и наказывать, заявил НСН депутат Госдумы Алексей Куринный.
Порядок выдачи больничных планируют изменить в России. Минздрав предложил ввести экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией, если человек за шесть месяцев обращался за соответствующим документом четыре и более раз, следует из проекта приказа ведомства. Исключение составляют больничные, оформленные по уходу за больным членом семьи, при беременности, в случае получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.
Куринный отметил, что речь идет о введении дополнительного контроля.
«Никаких особенных ресурсов для введения экспертизы временной нетрудоспособности не потребуется, просто работа врачебной комиссии будет поставлена более четко. Нагрузка на врачебные комиссии сильно не возрастет, потому что таких пациентов не так много. Комиссии будут решать есть показания к выдаче больничного листа или нет. Вопрос заключается в ведении дополнительного контроля. Врачи и сейчас одномоментно выдают больничный только на 15 дней, а дальше его продлевает врачебная комиссия», - рассказал депутат.
По его словам, смысл нововведения выявить причину, почему человек так часто болеет.
«Основной смысл в том, чтобы помочь часто болеющим, а не в том, чтобы кого-нибудь ловить и наказывать. Речь идет о том, что если человек так часто болеет, то в этом есть какая-то недоработка. Может ему лечение какое-то не назначено, может он нуждается в дообследовании. Коллегиальный состав комиссии позволит принять эти решения», - пояснил Куринный.
Ранее стало известно, что максимальный размер выплат по больничному с 2026 года превысит 207 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Замгубернатора Челябинской области Фалейчика обвинили в получении взятки
- Валютные качели: Как забронировать отель в Турции со скидкой в 50%
- СМИ: Экс-главу совета директоров FESCO задержали по обвинению в растрате
- Россиянам посоветовали судиться с банками за навязанные услуги
- «Каменный монах!»: Иван Демьян раскрыл секреты нового альбома «7Б»
- Генсек НАТО поддержал идею о возобновлении контактов с Россией
- В Госдуме назвали пользу ужесточения условий выдачи больничных
- Россиян призвали не заставлять партнера отмечать День святого Валентина
- Не бабочки в животе, а «чувство локтя»: Как отличить любовь от влюбленности
- Захарова заявила, что Запад пытается «оторвать» Белоруссию от России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru