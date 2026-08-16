СМИ: ЕС из-за США работает над альтернативным форматом переговоров по Украине

Представители стран Европейского союза работают над альтернативным форматом переговоров вокруг Украины из-за неоднозначной позиции властей США по этому вопросу, сообщает The New York Times.

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Над схемой работают дипломаты Франции, Германии и Великобритании. Проработка альтернативного варианта обусловлена опасениями возможного исключения Евросоюза из переговоров по решению администрации американского президента Дональда Трампа.

Новый формат дипломатического урегулирования конфликта подразумевает более самостоятельную роль ведущих стран ЕС в решении ситуации.

Ранее страны ЕС попросили Бразилию организовать переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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