СМИ: ЕС из-за США работает над альтернативным форматом переговоров по Украине
Представители стран Европейского союза работают над альтернативным форматом переговоров вокруг Украины из-за неоднозначной позиции властей США по этому вопросу, сообщает The New York Times.
Над схемой работают дипломаты Франции, Германии и Великобритании. Проработка альтернативного варианта обусловлена опасениями возможного исключения Евросоюза из переговоров по решению администрации американского президента Дональда Трампа.
Новый формат дипломатического урегулирования конфликта подразумевает более самостоятельную роль ведущих стран ЕС в решении ситуации.
Ранее страны ЕС попросили Бразилию организовать переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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