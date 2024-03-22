На подлете к Белгороду сбили 17 воздушных целей

Силы противовоздушной обороны сбили 17 украинских воздушных целей на подлете к Белгороду, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

ВС РФ уничтожили пункт дислокации диверсантов около границы Белгородской области

По словам губернатора, пострадавших нет. В Белгороде повреждено остекление в четырех многоэтажных домах и образовательном учреждении. Посечено восемь автомобилей.

В поселке Дубовое Белгородского района выбиты окна многоквартирного дома. Сильные повреждения получил частный дом.

В результате обстрела Белгорода утром 22 марта погибла женщина. Пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБелгород

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