На подлете к Белгороду сбили 17 воздушных целей

По словам губернатора, пострадавших нет. В Белгороде повреждено остекление в четырех многоэтажных домах и образовательном учреждении. Посечено восемь автомобилей.

В поселке Дубовое Белгородского района выбиты окна многоквартирного дома. Сильные повреждения получил частный дом.

В результате обстрела Белгорода утром 22 марта погибла женщина. Пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома, передает «Радиоточка НСН».

