Один человек погиб при атаке БПЛА в Чернянском районе Белгородской области

Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников в Чернянском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Как отметил губернатор, БПЛА атаковали Старооскольский округ и Чернянский район, кроме того, утром 23 марта обстрелу подвергся Белгород.

«Повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие. Сейчас уточняются данные, обязательно... позже сообщу», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, специалисты проводят поквартирный и подомовой обход. Власти располагают всем необходимым для восстановления поврежденного имущества, все работы выполнят максимально быстро.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью в Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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