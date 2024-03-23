Один человек погиб при атаке БПЛА в Чернянском районе Белгородской области

Как отметил губернатор, БПЛА атаковали Старооскольский округ и Чернянский район, кроме того, утром 23 марта обстрелу подвергся Белгород.

«Повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие. Сейчас уточняются данные, обязательно... позже сообщу», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, специалисты проводят поквартирный и подомовой обход. Власти располагают всем необходимым для восстановления поврежденного имущества, все работы выполнят максимально быстро.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью в Белгородской области были перехвачены и уничтожены пять беспилотников.

