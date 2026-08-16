Эрдоган заявил, что Анкара не стремится в Евросоюз

По его словам, интеграция в европейское сообщество перестала быть первоочередной задачей Анкары. «Европа, судя по всему, не желает вступления Турции в ЕС», - указал президент.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается во вступлении в Европейский союз, но не откажется от переговоров о вступлении в союз в одностороннем порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

