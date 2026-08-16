Эрдоган заявил, что Анкара не стремится в Евросоюз
Полноправное членство в Евросоюзе перестало быть главной целью для Турции, которая считает основным проигравшим от остановки интеграции сам Брюссель, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
По его словам, интеграция в европейское сообщество перестала быть первоочередной задачей Анкары. «Европа, судя по всему, не желает вступления Турции в ЕС», - указал президент.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается во вступлении в Европейский союз, но не откажется от переговоров о вступлении в союз в одностороннем порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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