Эрдоган заявил, что Анкара не стремится в Евросоюз

Полноправное членство в Евросоюзе перестало быть главной целью для Турции, которая считает основным проигравшим от остановки интеграции сам Брюссель, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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По его словам, интеграция в европейское сообщество перестала быть первоочередной задачей Анкары. «Европа, судя по всему, не желает вступления Турции в ЕС», - указал президент.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается во вступлении в Европейский союз, но не откажется от переговоров о вступлении в союз в одностороннем порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвросоюзТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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