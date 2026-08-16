Южная Корея предложила КНДР переговоры о прекращении войны
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил Пхеньяну начать переговоры о прекращении войны, сообщает Yonhap.
«Давайте откажемся от намерений угрожать друг другу и, как прямые стороны конфликта, начнем переговоры об окончании этой затянувшейся войны», — заявил глава государства. Он пообещал делать шаги, направленные на прекращение войны и замену «нестабильной системы перемирия» мирным режимом.
Ли Чжэ Мён считает необходимым обсудить меры по сдерживанию ядерной программы КНДР.
Ранее стало известно, что КНДР намерена сделать границу с Южной Кореей неприступной крепостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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