Южная Корея предложила КНДР переговоры о прекращении войны

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил Пхеньяну начать переговоры о прекращении войны, сообщает Yonhap.

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«Давайте откажемся от намерений угрожать друг другу и, как прямые стороны конфликта, начнем переговоры об окончании этой затянувшейся войны», — заявил глава государства. Он пообещал делать шаги, направленные на прекращение войны и замену «нестабильной системы перемирия» мирным режимом.

Ли Чжэ Мён считает необходимым обсудить меры по сдерживанию ядерной программы КНДР.

Ранее стало известно, что КНДР намерена сделать границу с Южной Кореей неприступной крепостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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