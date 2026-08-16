«Человек, который лжет себе и слушает свою собственную ложь, доходит до такой степени, что не может отличить правды внутри себя или вокруг себя и таким образом теряет всякое уважение к себе и к другим», - написал он.

Дипломат указал, что отрывок из «Братьев Карамазовых» описывает ситуацию, в которой оказалась система управления и внешняя политика США в отношении Тегерана и региона в целом. Это происходит из-за крайней зависимости Вашингтона от лжи.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив не откроют, пока США не изменят поведение. Вашингтон должен никогда не угрожать Тегерану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

