Гладков: При обстреле Белгорода погибла женщина
Женщина погибла в результате обстрела Белгорода утром 22 марта. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Есть раненые. По предварительным данным пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, власти проводят оценку ущерба и сразу начнут восстановление.
Ранее в Белгороде и одноименном районе запустили сирену ракетной опасности, напоминает телеканал «360». Позже Минобороны сообщило, что над Белгородской областью сбили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: При обстреле Белгорода погибла женщина
- Центробанк отозвал лицензию у «Банка Стрела»
- Появилось фото горящей дамбы ДнепроГЭС в Запорожье
- Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир»
- Мэр Харькова заявил о 15 взрывах в городе и перебоях со светом
- В Новороссийске отменили концерт группы, исполняющей песни Арбениной и Земфиры
- Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области
- СМИ: Chanel сокращает число магазинов в России
- Посол в Токио заявил о «точке невозврата» в отношениях России и Японии
- СМИ: Кологривый взял с собой в камеру книги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru