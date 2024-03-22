Гладков: При обстреле Белгорода погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела Белгорода утром 22 марта. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир»

«Есть раненые. По предварительным данным пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, власти проводят оценку ущерба и сразу начнут восстановление.

Ранее в Белгороде и одноименном районе запустили сирену ракетной опасности, напоминает телеканал «360». Позже Минобороны сообщило, что над Белгородской областью сбили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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