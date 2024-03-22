Гладков: При обстреле Белгорода погибла женщина

К месту обрушения на шахте «Пионер» в Амурской области бурят вторую скважину Экс-главком ВМФ Евменов может возглавить военно-морскую академию в Петербурге Евросовет по итогам саммита ЕС решил начать переговоры о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины Chanel начала отказываться от аренды площадей для своих бутиков Телешоу «Беременная в 16» бросает тень на семейные ценности, заявила детский омбудсмен Ирина Волынец