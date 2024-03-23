ПВО уничтожила 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями

Над четырьмя российскими регионами нейтрализовали 12 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Как отметили в ведомстве, ночью 23 марта были пресечены попытки Киева атаковать объекты на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12... беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями», — указано в заявлении.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух БПЛА, сбитых над регионом.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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