ПВО уничтожила 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями

Как отметили в ведомстве, ночью 23 марта были пресечены попытки Киева атаковать объекты на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12... беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями», — указано в заявлении.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух БПЛА, сбитых над регионом.

