ПВО уничтожила 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями
Над четырьмя российскими регионами нейтрализовали 12 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, ночью 23 марта были пресечены попытки Киева атаковать объекты на российской территории.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12... беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями», — указано в заявлении.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух БПЛА, сбитых над регионом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru