Собянин: 65 беспилотников, летевших на Москву, сбиты за последний час
16 августа 202604:01
Денис Хоноров
65 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сбиты за последний час, говорится в сообщении мэра Сергея Собянина.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Росавиации, в Москве остановили работу трех аэропортов — Внуково, Домодедово и Жуковского.
Ранее за сутки силы ПВО сбили 1328 БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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