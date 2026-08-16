Собянин: 65 беспилотников, летевших на Москву, сбиты за последний час

65 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сбиты за последний час, говорится в сообщении мэра Сергея Собянина.

Пассажиры рейса Москва-Хургада ждут вылета больше 10 часов

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Росавиации, в Москве остановили работу трех аэропортов — Внуково, Домодедово и Жуковского.

Ранее за сутки силы ПВО сбили 1328 БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры