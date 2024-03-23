Гладков: Предприятие в Старооскольском округе атаковал дрон ВСУ

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В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали дети

Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»

В Совфеде заявили о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Комментатор Гусев спасся во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Большой театр отменил все постановки 23 и 24 марта

Актер Сергей Светлаков выжил в теракте в «Крокус Сити Холле»

СМИ: Группа «Пикник» не может связаться с одним из музыкантов после теракта

Белый дом: Байдена проинформировали о теракте в «Крокусе»

На месте инцидента находятся все оперативные службы.

«Пострадавших нет... Информация о повреждениях уточняется», — заявил губернатор.

Украинский беспилотник самолетного типа атаковал одно из предприятий в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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