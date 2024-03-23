Гладков: Предприятие в Старооскольском округе атаковал дрон ВСУ

Украинский беспилотник самолетного типа атаковал одно из предприятий в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Пострадавших нет... Информация о повреждениях уточняется», — заявил губернатор.

На месте инцидента находятся все оперативные службы.

Ранее в Донецке украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет, погибла женщина.

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