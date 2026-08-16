Страны Персидского залива недовольны подходом Трампа к конфликту с Ираном

По данным издания, больше всего страны озабочены неспособностью главы государства обеспечить переговорный процесс. Они описывают политику американского лидера как «непоследовательную и непредсказуемую».

Некоторые государства поставили под сомнение целесообразность размещения военных баз США на своей территории. Несмотря на недовольство, страны Персидского залива не скоро смогут разорвать отношения с Вашингтоном в сфере безопасности, так как у региона нет альтернативных союзников.

Ранее страны Персидского залива убедили Трампа отменить новые удары по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

