СМИ: Отпуск Макрона на фоне пожаров во Франции вызвал критику

Лидер Франции Эммануэль Макрон столкнулся с критикой после публикации фотографий, на которых он проводит отпуск на Лазурном берегу, сообщает Le Monde.

Более 220 тысяч человек эвакуировали из зоны лесных пожаров во Франции

Снимки появились на фоне сильной жары и лесных пожаров в стране. Фотографии опубликовал журнал Paris Match. На них глава государства запечатлен во время катания на гидроцикле у летней президентской резиденции форт Брегансон. Оппозиционные политики указали, что кадры создают впечатление отстраненности президента от проблем французов, которые сталкиваются с последствиями жары, засухи и природных пожаров.

Лидер партии «Зеленые» Марин Тонделье заявила, что народ переживает «апокалиптическое лето», в то время как «наш президент балует себя рекламной статьей о своем отпуске».

Глава «Социалистической партии» Оливье Фор сказал, что в период жары и природных бедствий президент должен учитывать настроения граждан. Сенатор-коммунист Пьер Узулиас хотел бы видеть главу государства «в пожарной машине, помогающим пожарным тушить пожар».

Paris Match представил отдых Макрона как рабочий период.

Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили более 3 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон

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