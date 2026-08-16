СМИ: Отпуск Макрона на фоне пожаров во Франции вызвал критику

Снимки появились на фоне сильной жары и лесных пожаров в стране. Фотографии опубликовал журнал Paris Match. На них глава государства запечатлен во время катания на гидроцикле у летней президентской резиденции форт Брегансон. Оппозиционные политики указали, что кадры создают впечатление отстраненности президента от проблем французов, которые сталкиваются с последствиями жары, засухи и природных пожаров.

Лидер партии «Зеленые» Марин Тонделье заявила, что народ переживает «апокалиптическое лето», в то время как «наш президент балует себя рекламной статьей о своем отпуске».

Глава «Социалистической партии» Оливье Фор сказал, что в период жары и природных бедствий президент должен учитывать настроения граждан. Сенатор-коммунист Пьер Узулиас хотел бы видеть главу государства «в пожарной машине, помогающим пожарным тушить пожар».

Paris Match представил отдых Макрона как рабочий период.

Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили более 3 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

