СМИ: Отпуск Макрона на фоне пожаров во Франции вызвал критику
Лидер Франции Эммануэль Макрон столкнулся с критикой после публикации фотографий, на которых он проводит отпуск на Лазурном берегу, сообщает Le Monde.
Снимки появились на фоне сильной жары и лесных пожаров в стране. Фотографии опубликовал журнал Paris Match. На них глава государства запечатлен во время катания на гидроцикле у летней президентской резиденции форт Брегансон. Оппозиционные политики указали, что кадры создают впечатление отстраненности президента от проблем французов, которые сталкиваются с последствиями жары, засухи и природных пожаров.
Лидер партии «Зеленые» Марин Тонделье заявила, что народ переживает «апокалиптическое лето», в то время как «наш президент балует себя рекламной статьей о своем отпуске».
Глава «Социалистической партии» Оливье Фор сказал, что в период жары и природных бедствий президент должен учитывать настроения граждан. Сенатор-коммунист Пьер Узулиас хотел бы видеть главу государства «в пожарной машине, помогающим пожарным тушить пожар».
Paris Match представил отдых Макрона как рабочий период.
Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили более 3 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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