СМИ: В Юго-Восточной Азии усилилось сомнение в способности США защитить от КНР
Среди стран Юго-Восточной Азии растут сомнения в готовности Вашингтона сдерживать Пекин на фоне масштабного отвлечения ресурсов и внимания США на войну с Ираном, сообщает The New York Times.
Как заявил конгрессмен Грегори Микс, второй президентский срок американского лидера Дональда Трампа «стал колоссальным провалом для интересов США в азиатском регионе». На фоне критики администрация Трампа заявляет, что не намерена отказываться от своих позиций в регионе.
Мира Рапп-Хупер, работавшая в Совете национальной безопасности США при администрации президента Джо Байдена, указала, что страны Юго-Восточной Азии хотят видеть в США «здорового противовеса КНР».
Ранее Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США на 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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