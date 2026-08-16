СМИ: В Юго-Восточной Азии усилилось сомнение в способности США защитить от КНР

Среди стран Юго-Восточной Азии растут сомнения в готовности Вашингтона сдерживать Пекин на фоне масштабного отвлечения ресурсов и внимания США на войну с Ираном, сообщает The New York Times.

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Как заявил конгрессмен Грегори Микс, второй президентский срок американского лидера Дональда Трампа «стал колоссальным провалом для интересов США в азиатском регионе». На фоне критики администрация Трампа заявляет, что не намерена отказываться от своих позиций в регионе.

Мира Рапп-Хупер, работавшая в Совете национальной безопасности США при администрации президента Джо Байдена, указала, что страны Юго-Восточной Азии хотят видеть в США «здорового противовеса КНР».

Ранее Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США на 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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