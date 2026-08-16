Лукашенко: Белорусы — это настоящая нация, которая впитала людей с Израиля, Востока и Европы
Белорусы — это настоящая нация, которая впитала людей с Израиля, Востока и Европы, заявил на международном фестивале «Зов Полесья» президент Александр Лукашенко.
По его словам, древние славяне появились из Беларуси. «Да не надо стесняться. Люди всегда в те древние времена, как историк тоже говорю, шли из тёплых краёв, а это юг, на север», - заявил глава государства. Он выделил жителей Полесья, назвав их людьми «со знаком качества», напомнив, что ранее также характеризовал всех белорусов. Лукашенко призвал «не переть против истории», заявив, что белорусы — это «настоящая нация», впитавшая в себя культуры многих стран мира.
Белорусский лидер указал, что власти будут делать всё для сохранения мира и назвал труд и укрепление страны залогом спокойствия, пока вокруг «всё полыхает».
Лукашенко назвал труд залогом спокойствия Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лукашенко: Белорусы — это настоящая нация, которая впитала людей с Израиля, Востока и Европы
- Пассажиры рейса Москва-Хургада ждут вылета больше 10 часов
- Эрдоган заявил, что Анкара не стремится в Евросоюз
- Иран описал внешнюю политику США отрывком из произведения Достоевского
- СМИ: ЕС из-за США работает над альтернативным форматом переговоров по Украине
- Генштаб Ирана сообщил о трех своих плененных Катаром пилотах
- В спин-оффе «Звездных войн» герой Гослинга будет похож на его персонажа из «Драйва»
- В Шереметьево приземлился первый борт из египетского курорта Эль-Аламейн
- Рейн оказался на грани разрыва судоходства из-за исторического обмеления
- СМИ: Зеленский впал в отчаяние из-за нехватки ракет Patriot