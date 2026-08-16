Лукашенко: Белорусы — это настоящая нация, которая впитала людей с Израиля, Востока и Европы

По его словам, древние славяне появились из Беларуси. «Да не надо стесняться. Люди всегда в те древние времена, как историк тоже говорю, шли из тёплых краёв, а это юг, на север», - заявил глава государства. Он выделил жителей Полесья, назвав их людьми «со знаком качества», напомнив, что ранее также характеризовал всех белорусов. Лукашенко призвал «не переть против истории», заявив, что белорусы — это «настоящая нация», впитавшая в себя культуры многих стран мира.

Белорусский лидер указал, что власти будут делать всё для сохранения мира и назвал труд и укрепление страны залогом спокойствия, пока вокруг «всё полыхает».

Лукашенко назвал труд залогом спокойствия Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

