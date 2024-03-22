Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области

Как сообщила начальник управления, в текущем году в санатории уже получили санаторно-курортное лечение 14 несовершеннолетних из Белгородской области, оздоровление 37 детей планируется до сентября.

По словам замдиректора по медицинской части «Семашко» Георгия Попова, с детьми работают различные специалисты. В санатории учитывают особенные климатические условия Сочи, диагноз ребенка, а для переживших стрессовые ситуации детей предусмотрена комплексная терапия.

«У нас есть в штате врач-психотерапевт, который консультирует этих детей, назначает седативные методы лечения... которые направлены на улучшение психического фона», — заявил Попов.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около девяти тысяч детей вывезут из региона из-за обстрелов со стороны Украины, напоминает телеканал «360».

