Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области
Более 30 детей из Белгородской области пройдут реабилитацию в санатории «Семашко» в Сочи. Об этом заявила глава управления по вопросам семьи и детства администрации курорта Нона Кардава в беседе с РИА Новости.
Как сообщила начальник управления, в текущем году в санатории уже получили санаторно-курортное лечение 14 несовершеннолетних из Белгородской области, оздоровление 37 детей планируется до сентября.
По словам замдиректора по медицинской части «Семашко» Георгия Попова, с детьми работают различные специалисты. В санатории учитывают особенные климатические условия Сочи, диагноз ребенка, а для переживших стрессовые ситуации детей предусмотрена комплексная терапия.
«У нас есть в штате врач-психотерапевт, который консультирует этих детей, назначает седативные методы лечения... которые направлены на улучшение психического фона», — заявил Попов.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что около девяти тысяч детей вывезут из региона из-за обстрелов со стороны Украины, напоминает телеканал «360».
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