Ракеты и беспилотники: Украина атакует три приграничных региона и Самарскую область

Дрон-камикадзе атаковал в ночь на субботу движущийся легковой автомобиль в селе Глотово в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, авто загорелось, пострадали пять человек, находившихся в транспортном средстве, в том числе несовершеннолетний, который получил контузию головного мозга.

«У мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия», — написал Гладков.

Кроме того, еще двое мужчин получили контузии средней степени тяжести. Раненым оказывают необходимую медпомощь.