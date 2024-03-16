Ракеты и беспилотники: Украина атакует три приграничных региона и Самарскую область
ВСУ направили ракеты и беспилотники на Курскую, Белгородскую и Брянскую области, пострадали пять человек. В Сызрани загорелись НПЗ.
Восемь беспилотников самолетного типа, снаряд реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и ракету тактического комплекса «Точка-У» перехватили и уничтожили над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, ночью 16 марта российские военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: пять... беспилотных... аппаратов над территорией Курской области», — подчеркнули в министерстве.
Кроме того, три дрона, снаряд РСЗО и ракету «Точки-У» уничтожили над Белгородской областью.
«В городе, после обстрелов, загорелось несколько автомобилей. Один из снарядов прилетел во двор дома на улице Буденного», – сообщает подробности Telegram-канал Baza.
Накануне в регионе четыре раза объявляли ракетную опасность.
Украина для нападений на Белгородскую область также применила беспилотники.
Дрон-камикадзе атаковал в ночь на субботу движущийся легковой автомобиль в селе Глотово в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, авто загорелось, пострадали пять человек, находившихся в транспортном средстве, в том числе несовершеннолетний, который получил контузию головного мозга.
«У мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия», — написал Гладков.
Кроме того, еще двое мужчин получили контузии средней степени тяжести. Раненым оказывают необходимую медпомощь.
В ночь на субботу в небе над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Украинские БПЛА ликвидировали в первый час суток. Старовойт сообщал об уничтожении беспилотников противника в 0:14, 0:39, 0:45 (мск).
«Спасибо нашим защитникам! Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред», – предупредил курский губернатор.
Опасность атаки БПЛА в Курской области отменили в 1:55 (мск), ликвидировав, по данным Минобороны, всего пять беспилотников.
Утром, после 6:00 для курян прозвучал сигнал ракетной опасности. Его отменили примерно через полчаса после объявления.
В Брянской области утром в субботу российские силы уничтожили БПЛА «Стриж», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
«Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж» уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», – отметил он, уточнив, что пострадавших нет.
Кроме того, стало известно о пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Сызрани. По данным Telegram-канала Baza, причиной возгораний стали удары по предприятиям беспилотников.
Видео пожара опубликовали журналисты.
«Атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. В настоящий момент площадь возгорания составляет 500 квадратных метров», – говорится в публикации.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уточнил, что на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов в результате атаки БПЛА.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», — цитирует его в Telegram-канал Самарской области.
По данным администрации Сызрани, на месте ЧП работают оперативные службы. Об этом говорится в официальном Telegram-канале.
Также в СМИ появилась информация об атаке несколько других дронов Новокуйбышевского НПЗ. Возникший из-за этого пожар ликвидировали спустя полчаса, сообщили журналисты. Официальных подробностей о происшествии власти не сообщали.
Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в Белгороде после очередного обстрела ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Трое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, четвертый от лечения в больнице отказался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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