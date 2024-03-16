В Брянской области уничтожили украинский БПЛА «Стриж»

Реактивный беспилотник самолетного типа «Стриж» уничтожили над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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По словам губернатора, попытка Украины совершить террористическую атаку была пресечена утром 16 марта. Дрон сбили средства ПВО при пересечении границы над округом.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Ранее восемь украинских БПЛА уничтожили над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области.

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

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