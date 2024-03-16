В Брянской области уничтожили украинский БПЛА «Стриж»
16 марта 202408:55
Реактивный беспилотник самолетного типа «Стриж» уничтожили над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, попытка Украины совершить террористическую атаку была пресечена утром 16 марта. Дрон сбили средства ПВО при пересечении границы над округом.
«Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Ранее восемь украинских БПЛА уничтожили над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru