Участница «Мамы в 16» рассказала о запугивании штрафами и раскрыла изнанку шоу
Участница шестого сезона реалити-шоу «Мама в 16» Дарья Шелученкова из Москвы рассказала Life.ru, что сам процесс съемок на ней не отразился, но участников запугивают штрафами.
Особую тревогу у девушки вызывает то, как подростки воспринимают истории участниц. По ее словам, перспектива обрести известность благодаря съемкам может стать для некоторых дополнительным стимулом к участию в шоу.
Сама Шелученкова уже сталкивалась с подобными комментариями.
На днях председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая заявила НСН, что не против, если из телеэфира уберут передачи вроде «Беременна в 16».
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