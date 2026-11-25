Учитель раскрыла секреты подготовки к ОГЭ и ЕГЭ без репетитора
Подготовка к экзаменам связана не только с освоением материала, но и волнением. Задача учителя — сформировать у школьников уверенность в силах. Об этом Life.ru рассказала педагог Елена Солдатова.
По ее словам, теория и практика должны дополнять друг друга. Важно не просто решать тесты, а разбирать каждый вопрос, понимать алгоритм и анализировать ошибки. Полезно проводить проверочные работы в условиях, близких к реальным. Это снимает эффект «впервые вижу».
Эксперт советует акцентировать внимание на успехах и осваивать приемы саморегуляции: дыхательные упражнения, паузы и деление задач на этапы.
Солдатова организовала для девятиклассников «Умные субботы». В них входят репетиции экзамена, разборы ошибок и психологические приемы. Также старшеклассники пробуют себя в роли наставников для учеников 6-7 классов.
Подготовка не обязательно требует репетитора. Среди бесплатных ресурсов преподаватель выделила банки заданий ФИПИ, онлайн-платформы с автопроверкой, учебники и парную работу.
Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что усложнений в ЕГЭ-2027 не будет.
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