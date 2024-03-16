Пять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Глотово в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, авто загорелось, пострадали пять человек, находившихся в транспортном средстве, в том числе несовершеннолетний, который получил контузию головного мозга.
«У мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия», — написал Гладков.
Кроме того, еще два мужчины получили контузии средней степени тяжести. Раненым оказывают необходимую медпомощь.
Ранее мужчина пострадал при обстреле села Заречье-1 Грайворонского городского округа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru