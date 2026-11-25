По оценке аналитика, такие инциденты могут сопровождаться попытками возложить ответственность на Москву. В качестве возможного сценария он привел ситуацию, при которой БПЛА с маркировкой отечественного производства окажется на определенной территории и будет использован для обвинений в адрес Кремля.



Так Чепа прокомментировал заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который говорил, что инцидент с человеческими жертвами может стать «красной линией» для НАТО в противостоянии с РФ. Эксперт считает, что в следующем году следует ожидать продолжения подобных действий со стороны Киева и военного блока.



Ранее американский переговорщик Джаред Кушнер сказал, что Североатлантический альянс и Россия в будущем не должны опасаться друг друга.

