Гендиректор РЕН ТВ ответил на критический отзыв Шендеровича о сериале «Сталин»
Генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин прокомментировал высказывания писателя-иноагента Виктора Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом) о новом сериале «Сталин», премьера которого прошла 24 ноября.
Шендерович резко отреагировал на презентацию и ответил на ролик, где он «закипает» при виде Иосифа Сталина и прожигает стул. По его словам, публикация исполнена с сильным чувством и художественной силой.
Однако в реальности с прожженными креслами живут миллионы будущих телезрителей сериала, а не он, заявил писатель. По его словам, между этим и многолетним национальным поклонением «серийному убийце» существует прямая причинно-следственная связь.
Тюлин в ответ поблагодарил иноагента за оперативную и искреннюю оценку работы. Гендир РЕН ТВ добавил, что вдохновляется в том числе его сатирическим наследием времен НТВ. Руководитель телеканала объяснил, что предоставил место в эфире для разных, в том числе прямо полярных мнений.
На днях НСН рассказывала, какой Сталин получился у режиссера Владимира Бортко.
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